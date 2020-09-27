Пострадавшим при обрушении перехода кыргызстанцам выплатят компенсацию

Пострадавшим при обрушении перехода в Ступино (Подмосковье России) кыргызстанцам выплатят компенсацию. Об этом сообщает Государственная служба миграции КР.

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По ее данным, такая договоренность достигнута на встрече представителей службы миграции с директором по подбору персонала и коммуникации логистического предприятия ФМ «Лоджистик-Сидорово».

Пострадавшим кыргызстанцам будет оказана необходимая медицинская помощь и выплачены компенсации. В больницу доставлены 30 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Их вывезут санавиацией в медучреждения Раменского и Солнечногорска.

Пешеходный переход рухнул сегодня утром в цехе предприятия ФМ «Лоджистик-Сидорово». Он обрушился на инженерные коммуникации. Одна из версий ЧП — перегрузка. Прокуратура Московской области начала проверку по факту происшествия. Губернатор региона Андрей Воробьев поручил Минздраву Подмосковья и администрации Ступино оказать необходимую помощь пострадавшим.

По сведениям посольства КР в РФ, всего на предприятии ФМ «Лоджистик-Сидорово» работали 169 кыргызстанцев.