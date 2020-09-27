20:53
USD 79.50
EUR 92.65
RUB 1.03
Происшествия

Пострадавшим при обрушении перехода кыргызстанцам выплатят компенсацию

Пострадавшим при обрушении перехода в Ступино (Подмосковье России) кыргызстанцам выплатят компенсацию. Об этом сообщает Государственная служба миграции КР.

Читайте по теме
При обрушении перехода в Ступино (Подмосковье) пострадали 50 граждан Кыргызстана

По ее данным, такая договоренность достигнута на встрече представителей службы миграции с директором по подбору персонала и коммуникации логистического предприятия ФМ «Лоджистик-Сидорово».

Пострадавшим кыргызстанцам будет оказана необходимая медицинская помощь и выплачены компенсации. В больницу доставлены 30 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Их вывезут санавиацией в медучреждения Раменского и Солнечногорска.

Пешеходный переход рухнул сегодня утром в цехе предприятия ФМ «Лоджистик-Сидорово». Он обрушился на инженерные коммуникации. Одна из версий ЧП — перегрузка. Прокуратура Московской области начала проверку по факту происшествия. Губернатор региона Андрей Воробьев поручил Минздраву Подмосковья и администрации Ступино оказать необходимую помощь пострадавшим.

По сведениям посольства КР в РФ, всего на предприятии ФМ «Лоджистик-Сидорово» работали 169 кыргызстанцев.

 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/166551/
просмотров: 461
Версия для печати
Материалы по теме
Обрушение перехода, где пострадали кыргызстанцы: возбуждено уголовное дело
При обрушении перехода в Ступино (Подмосковье) пострадали 50 граждан Кыргызстана
Аншлаг! Театр кыргызских мигрантов «Аян» показал москвичам спектакль «Плаха»
Шесть автобусов с кыргызстанцами выехали из Оренбургской области
До 15 декабря продлен срок пребывания мигрантов в России. Выдворять не будут
Застрявших на российской границе кыргызстанцев вывезут завтра
Мошенники обманывают кыргызстанцев об открытии границы с Казахстаном. Их ищут
На российско-казахской границе застряли 3 тысячи 200 кыргызстанцев
Кыргызстанцы снова ждут вывоза на родину в Соль-Илецке. МИД ведет переговоры
В России вводится новая система идентификации для мигрантов, в том числе из КР
Популярные новости
В&nbsp;пригороде Бишкека произошло разбойное нападение. Убита девушка В пригороде Бишкека произошло разбойное нападение. Убита девушка
Финпол задержал начальника Ленинской налоговой за&nbsp;незаконную выдачу патентов Финпол задержал начальника Ленинской налоговой за незаконную выдачу патентов
Видео дерущейся девушки в&nbsp;футболке &laquo;Мекеним Кыргызстана&raquo; обсуждают в&nbsp;соцсетях Видео дерущейся девушки в футболке «Мекеним Кыргызстана» обсуждают в соцсетях
В&nbsp;Бишкеке парень в&nbsp;футболке с&nbsp;логотипом партии &laquo;Кыргызстан&raquo; украл велосипед В Бишкеке парень в футболке с логотипом партии «Кыргызстан» украл велосипед
Бизнес
Купи в&nbsp;MegaStore любой смартфон и&nbsp;получи 10&nbsp;ГБ интернета в&nbsp;подарок Купи в MegaStore любой смартфон и получи 10 ГБ интернета в подарок
Акция! Получи подарок от&nbsp;MegaCom при смене тарифного плана Акция! Получи подарок от MegaCom при смене тарифного плана
Капитализации, выплаты, взносы... Разбираемся в&nbsp;депозитах, как профи Капитализации, выплаты, взносы... Разбираемся в депозитах, как профи
26&nbsp;сентября&nbsp;&mdash; день открытых дверей в&nbsp;Harvard International School 26 сентября — день открытых дверей в Harvard International School
27 сентября, воскресенье
20:40
Обрушение перехода, где пострадали кыргызстанцы: возбуждено уголовное дело Обрушение перехода, где пострадали кыргызстанцы: возбуж...
20:02
Пострадавшим при обрушении перехода кыргызстанцам выплатят компенсацию
19:00
Афиша Бишкека на неделю: выставки, онлайн-семинар и лекция
18:37
Жилмассив «Ак-Орго» выбирает партию «Кыргызстан» № 15
18:30
28 сентября: где в регионах отключат свет