Выборы-2020. В Кыргызстане возбуждено 40 дел по факту подкупа избирателей

В Кыргызстане возбуждено 40 дел по факту подкупа избирателей. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель генерального прокурора КР Нурлан Дюшембиев.

По его словам, всего за нарушения в период выборного процесса возбуждено 82 уголовных дела, в том числе 2 за воспрепятствование осуществлению избирательного права, 1 — за нарушение порядка финансирования избирательной кампании, 25 — за фальсификацию документов.

Также органами прокуратуры зарегистрировано 46 проступков.

Нурлан Дюшембиев добавил, что в настоящее время по 11 фактам использования административного ресурса ведется досудебное производство.

Напомним, выборы в Жогорку Кенеш пройдут 4 октября.