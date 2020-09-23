Финпол задержал начальника Ленинской налоговой за незаконную выдачу патентов

Сотрудники ГСБЭП 21 сентября задержали начальника отдела управления Государственной налоговой службы по Ленинскому району Бишкека. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Финпола.

По ее данным, начальник отдела в сговоре с другими работниками налоговой, злоупотребляя должностным положением, способствовал незаконной выдаче патентов на имя граждан КР. Причем патенты выдавались без ведома и участия последних.

«На их имя ввозили товары народного потребления из стран ЕАЭС, но не платили налоги. Ущерб государству оценивается примерно в 6 миллионов сомов. Задержанный водворен в ИВС ГУВД столицы. Сегодня подозреваемый будет доставлен в Первомайский районный суд для избрания меры пресечения», — рассказали в ГСБЭП.