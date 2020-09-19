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У двух жителей Ат-Башинского района Нарынской области выявили сибирскую язву

У двух жителей Ат-Башинского района Нарынской области выявили сибирскую язву. Информацию 24.kg подтвердил первый заместитель главы районной администрации Максат Кадыркулов.

По его словам, заразившихся госпитализировали в городскую больницу Нарына и изолировали. В селе Кара-Тал объявили карантин.

Известно, что больную корову зарезали 2 сентября на пастбище Коенду-Колот Ак-Сайской долины. Затем ее отвезли в село Кара-Тал, где разделали и продали мясо соседям.

«Позже, 11 сентября, на руке одного из мужчин, резавших корову, появилась болячка. Он обратился в больницу, результаты анализа выявили сибирскую язву. После взяли анализы с места убоя скота, у других животноводов и семей, купивших мясо. Диагноз подтвердили еще у одного мужчины, разделывавшего мясо», — отметил чиновник.

По его словам, сейчас на домашнем контроле находятся 68 человек, признаков болезни у них нет. Все оставшееся мясо изъяли. Территорию пастбища оцепили.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/165746/
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