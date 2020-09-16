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Происшествия

На объездной дороге столкнулись два легковых авто. Пострадали несколько человек

В Чуйской области на объездной дороге столкнулись два легковых автомобиля. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УОБДД региона.

По ее данным, ДТП произошло сегодня примерно в 16.00 на 47-м километре автодороги Бишкек — Торугарт.

«Водитель Mazda 626 ехал с востока на запад и столкнулся с Volkswagen Sharan. По предварительным сведениям, Mazda 626 выехала на встречную полосу из-за технической неисправности», — рассказали в ведомстве.

В результате аварии пострадали несколько человек. Точное число пострадавших пока неизвестно, поскольку их отвезли в больницу на попутных машинах, не дожидаясь скорой помощи.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/165393/
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