На 37-м километре автодороги Дыйкан — Кара-Кече сошел оползень одной из частей горы. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорог.

По его данным, оползень перекрыл русло реки Кара-Кече, разрушил линии электропередачи и заблокировал проезжую часть на этом участке. По решению комиссии по гражданской защите Джумгальского района дорога временно закрыта в связи с опасностью проезда.

«Схождение оползня не прекращается. Сошла земляная масса объемом примерно 500-600 кубометров. Она сползает в реку Кара-Кече. Предпринимаются меры по ликвидации последствия схода оползня», — рассказал находящийся в зоне чрезвычайной ситуации начальник ДЭУ № 24 Зарылбек Моношев.