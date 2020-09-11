В МВД рассказали подробности задержания сына полпреда Баткенской области

Разыскиваемый за мошенничество сын полпреда Баткенской области Азиз Орозбаев задержан 4 сентября в Красносельском районе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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Уточняется, что в марте 2019-го в Бишкеке трое граждан, войдя в доверие предпринимателю, под предлогом покупки ввезенных из-за границы иномарок завладели автомашинами Toyota Avalon стоимостью 1 миллион 397 тысяч сомов ($20 тысяч) и Hyundai Elantra стоимостью 768 тысяч 350 сомов ($11 тысяч). Предпринимателю причинен материальный ущерб на 2 миллиона 165 тысяч 350 сомов.

«После завершения расследования материалы дела направлены в суд. Двое подозреваемых, в том числе Азиз Орозбаев, весной прошлого года после совершения мошеннических действий скрылись от следствия. В январе 2020-го подозреваемым — 31-летнему А.М. и 30-летнему Азизу Орозбаеву — заочно предъявлено обвинение в совершении преступления по статье «Мошенничество в особо крупном размере» УК КР. Суд заочно избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу. В марте этого года подозреваемых объявили в розыск, досудебное производство было приостановлено», — рассказали в МВД.

В ведомстве отметили, что вопросами дальнейшей экстрадиции задержанного будет заниматься Генеральная прокуратура КР.