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Разбой в Канте. В угоне машин подозревается сын высокопоставленного чиновника

В Иссык-Атинском районе милиция задержала подозреваемого в разбойном нападении и похищении машин со стоянки. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

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Уточняется, что автомобили были найдены в Аламединском районе.

«По предварительным данным, милиция задержала сына директора Госагентства антимонопольного регулирования Шухрата Сабирова. 24-летний мужчина водворен в ИВС», — сообщили редакции.

Напомним, в Иссык-Атинском районе со стоянки угнали две автомашины, незаконно ввезенные в страну. Ранее Финпол задержал грузовой трал, где находилось два праворульных минивена.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/164683/
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