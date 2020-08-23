10:49
USD 77.95
EUR 92.07
RUB 1.05
Происшествия

Мужчина, избивший в Кара-Суу старика, скрывается в Бишкеке

Факт избиения пожилого мужчины в Кара-Суйском районе зарегистрирован в ЕРПП по статье «Хулиганство» УК КР. Об этом 24.kg сообщили в УВД Ошской области.

Читайте по теме
В Кара-Суйском районе мужчина избил старика

Уточняется, что пострадавшему 81 год, сейчас он находится в больнице.

«Пожилой мужчина обратился в больницу 18 августа. Медики сообщили о пациенте в милицию. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Хулиганство» УК КР. Во время осмотра места происшествия милиция изъяла съемку с камер видеонаблюдения и назначила судебно-медицинскую экспертизу», — сообщили редакции.

В ходе оперативно-следственных мероприятий выяснилось, что избивший старика мужчина — 36-летний житель Кара-Суйского района. Известно, что он глухонемой и в настоящий момент находится в Бишкеке.

«Сам инцидент произошел 14 августа, потерпевший обратился в больницу только через четыре дня. Сейчас ведутся мероприятия по задержанию подозреваемого», — сообщили в УВД.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/163126/
просмотров: 290
Версия для печати
Материалы по теме
В Кара-Суйском районе мужчина избил старика
В Токмаке муж и свекровь три дня держали девушку в подвале
На Иссык-Куле местные жители избили отдыхающих. Потерпевшие простили их
В Санкт-Петербурге кыргызстанку избили и уволили с работы. Ей угрожают
В Бишкеке мужчина жестоко избил родственника на улице. Его задержали
Много крови. Задержанных участников акции протеста в Беларуси зверски избивают
В Санкт-Петербурге беременную кыргызстанку избил муж
Омбудсмен: Сотрудники СИЗО должны быть наказаны за избиение Эмильбека Кимсанова
В Базар-Коргоне неизвестные избили 90-летнего пенсионера
Группа «патриотов» обещает жестоко наказывать кыргызок за дружбу с иностранцами
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке на&nbsp;улице Толстого насмерть сбили женщину В Бишкеке на улице Толстого насмерть сбили женщину
В&nbsp;Балыкчи семь женщин создали финансовую пирамиду. Их&nbsp;задержали В Балыкчи семь женщин создали финансовую пирамиду. Их задержали
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;машине у&nbsp;мужчины обнаружен арсенал оружия В Бишкеке в машине у мужчины обнаружен арсенал оружия
В&nbsp;Кара-Суу Гелендваген выехал на&nbsp;встречную полосу и&nbsp;столкнулся с&nbsp;КамАЗом В Кара-Суу Гелендваген выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом
Бизнес
Оплатите автоналог через мобильный кошелек MegaPay легко и&nbsp;быстро! Оплатите автоналог через мобильный кошелек MegaPay легко и быстро!
Кыргызстанцы могут оплатить налоги не&nbsp;выходя из&nbsp;дома Кыргызстанцы могут оплатить налоги не выходя из дома
Дыши в&nbsp;любом положении Дыши в любом положении
Постинфекционная астения: как преодолеть бессилие после вирусной инфекции? Постинфекционная астения: как преодолеть бессилие после вирусной инфекции?
23 августа, воскресенье
10:14
Мужчина, избивший в Кара-Суу старика, скрывается в Бишкеке Мужчина, избивший в Кара-Суу старика, скрывается в Бишк...
10:00
Температурные рекорды. Самым теплым было 23 августа 2012 года
09:47
Выборы-2020. Партия «Мекенчил» огласила первую десятку предвыборного списка
09:21
«Дордой» укрепил лидерство в чемпионате Кыргызстана по футболу
09:00
Неделя-24. Кыргызстан открывает границы, а партии определились с кандидатами
22 августа, суббота
22:40
Новый клип группы BTS набрал 50 миллионов просмотров за восемь часов
22:23
В Великобритании обнаружены самые древние наскальные рисунки