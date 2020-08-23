Мужчина, избивший в Кара-Суу старика, скрывается в Бишкеке

Факт избиения пожилого мужчины в Кара-Суйском районе зарегистрирован в ЕРПП по статье «Хулиганство» УК КР. Об этом 24.kg сообщили в УВД Ошской области.

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Уточняется, что пострадавшему 81 год, сейчас он находится в больнице.

«Пожилой мужчина обратился в больницу 18 августа. Медики сообщили о пациенте в милицию. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Хулиганство» УК КР. Во время осмотра места происшествия милиция изъяла съемку с камер видеонаблюдения и назначила судебно-медицинскую экспертизу», — сообщили редакции.

В ходе оперативно-следственных мероприятий выяснилось, что избивший старика мужчина — 36-летний житель Кара-Суйского района. Известно, что он глухонемой и в настоящий момент находится в Бишкеке.

«Сам инцидент произошел 14 августа, потерпевший обратился в больницу только через четыре дня. Сейчас ведутся мероприятия по задержанию подозреваемого», — сообщили в УВД.