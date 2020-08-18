В Кара-Суу задержан подозреваемый в развратных действиях в отношении девочки

В Кара-Суйском районе задержан 30-летний мужчина, подозреваемый в развратных действиях в отношении малолетней девочки. Об этом 24.kg сообщили в УВД Ошской области.

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Уточняется, что 11 июля в милицию обратилась жительница села Жийделик. Она указала, что неизвестный мужчина обманным путем посадил ее шестилетнюю дочь Р.М. в свое авто, побил ее и совершил развратные действия.

«Факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье «Развратные действия» УК КР. При проведении оперативно-разыскных мероприятий была установлена автомашина марки Daewoo Lacetti, куда неизвестный гражданин посадил девочку. По данному факту был задержан житель города Оша — 30-летний Н.З. Подозреваемый был водворен в ИВС Кара-Суйского РОВД. По результатам следствия уголовное дело направлено в суд. Установлено, что подозреваемый Н.З. в 2017 году был приговорен Кара-Суйским районным судом к двум годам испытательного срока по статье «Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств либо психотропных веществ без цели сбыта», — сообщили в УВД.