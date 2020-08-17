17:07
USD 78.15
EUR 92.35
RUB 1.07
Происшествия

Пожар в студии KORU. Владельцы здания утверждают, что это был поджог

Художественную студию KORU намеренно подожгли. Об этом на своей странице в Twitter заявили сотрудники ресторана Navigator.

Выяснилось, что сгоревшее здание принадлежит ресторану и пострадало на 60 процентов.

В соцсеть выложили видео, где видно, что 11 августа в 19.55 к двери, предположительно, художественной школы подходит молодой человек. Он звонит в дверь, видя, что ему не открывают дверь, показывает неприличный жест и уходит.

На кадрах также видно, как этот же молодой человек обходит здание, залезает на крышу по лестнице, спустя примерно 10 минут спускается с крыши и уходит. В этот момент на крыше происходит возгорание.

В УВД Первомайского района 24.kg сообщили, что в настоящий момент факт пожара зарегистрирован в ЕРПП по статье «Нарушение правил противопожарной безопасности» УК КР.

«11 августа в милицию поступило сообщение о том, что в художественной школе KORU, расположенной по улице Раззакова, горит крыша. Пожар потушили сотрудники противопожарной службы. Сейчас ведется следствие. Назначены пожарно-технические экспертизы», — проинформировали в ведомстве.

Напомним, 11 августа в художественной студии KORU загорелась крыша. Огонь тушили три пожарных расчета.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/162725/
просмотров: 440
Версия для печати
Материалы по теме
В 6-м микрорайоне Бишкека сгорел продуктовый павильон
Пожар в центре Бишкека тушат три пожарных расчета
В центре Бишкека горит дом
В здании ЦУМ «Айчурек» произошел пожар
В городе Ош загорелся ресторан «Ак-Шумкар»
В городе Ош сгорели пять жилых домов
В Бишкеке по улице Карла Маркса загорелся дом
В селе Кызыл-Суу горят два продуктовых контейнера
В Бишкеке загорелась машина МЧС, приехавшая тушить пожар
В «Ак-Орго» горит строящийся многоэтажный дом
Популярные новости
В&nbsp;реку Аламедин Аламединского района упала 26-летняя девушка В реку Аламедин Аламединского района упала 26-летняя девушка
В&nbsp;России перекрыли канал вывода крупных сумм денег в&nbsp;Кыргызстан и&nbsp;Казахстан В России перекрыли канал вывода крупных сумм денег в Кыргызстан и Казахстан
ГКНБ задержал главного инспектора управления Налоговой службы по&nbsp;Бишкеку ГКНБ задержал главного инспектора управления Налоговой службы по Бишкеку
В&nbsp;Бишкеке мужчина жестоко избил родственника на&nbsp;улице. Его задержали В Бишкеке мужчина жестоко избил родственника на улице. Его задержали
Бизнес
Dos Credobank поддержал развитие электронных дневников Dos Credobank поддержал развитие электронных дневников
Роботизированная хирургия в&nbsp;лечении рака мочеполовой системы Роботизированная хирургия в лечении рака мочеполовой системы
Пройди бесплатное обследование в&nbsp;&laquo;Мобильной клинике&raquo; от&nbsp;MegaCom и&nbsp;Medcenter.kg Пройди бесплатное обследование в «Мобильной клинике» от MegaCom и Medcenter.kg
Новые карты Visa в&nbsp;&laquo;Бакай Банке&raquo; теперь с&nbsp;3D&nbsp;Secure! Новые карты Visa в «Бакай Банке» теперь с 3D Secure!
17 августа, понедельник
17:03
Вопросы социально-экономического развития обсудил президент с премьер-министром Вопросы социально-экономического развития обсудил прези...
16:46
ВОЗ призывает страны больше не вводить карантин из-за коронавируса
16:43
Более 200 медиков отправились отдыхать на Иссык-Куль
16:30
Традиционной линейки 1 сентября в школах не будет
16:18
Выборы-2020. ЦИК просит граждан озвучить факты о попытках подкупа избирателей