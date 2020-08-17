Пожар в студии KORU. Владельцы здания утверждают, что это был поджог

Художественную студию KORU намеренно подожгли. Об этом на своей странице в Twitter заявили сотрудники ресторана Navigator.
Выяснилось, что сгоревшее здание принадлежит ресторану и пострадало на 60 процентов.
В соцсеть выложили видео, где видно, что 11 августа в 19.55 к двери, предположительно, художественной школы подходит молодой человек. Он звонит в дверь, видя, что ему не открывают дверь, показывает неприличный жест и уходит.
На кадрах также видно, как этот же молодой человек обходит здание, залезает на крышу по лестнице, спустя примерно 10 минут спускается с крыши и уходит. В этот момент на крыше происходит возгорание.
В УВД Первомайского района 24.kg сообщили, что в настоящий момент факт пожара зарегистрирован в ЕРПП по статье «Нарушение правил противопожарной безопасности» УК КР.
«11 августа в милицию поступило сообщение о том, что в художественной школе KORU, расположенной по улице Раззакова, горит крыша. Пожар потушили сотрудники противопожарной службы. Сейчас ведется следствие. Назначены пожарно-технические экспертизы», — проинформировали в ведомстве.
Напомним, 11 августа в художественной студии KORU загорелась крыша. Огонь тушили три пожарных расчета.