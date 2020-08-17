Пожар в студии KORU. Владельцы здания утверждают, что это был поджог

Художественную студию KORU намеренно подожгли. Об этом на своей странице в Twitter заявили сотрудники ресторана Navigator.

Выяснилось, что сгоревшее здание принадлежит ресторану и пострадало на 60 процентов.

В соцсеть выложили видео, где видно, что 11 августа в 19.55 к двери, предположительно, художественной школы подходит молодой человек. Он звонит в дверь, видя, что ему не открывают дверь, показывает неприличный жест и уходит.

На кадрах также видно, как этот же молодой человек обходит здание, залезает на крышу по лестнице, спустя примерно 10 минут спускается с крыши и уходит. В этот момент на крыше происходит возгорание.

11-августа 2020 года по адресу Раззакова 29 произошел пожар, и как оказалось, это был преднамеренный поджог. Данное здание принадлежит группе компаний Навигатор Групп и пострадало на 60%. Мы провели внутреннее расследование и расшифровку видео. pic.twitter.com/OVIsMctdnE — cafe-bar Navigator (@navigator_cafe) August 17, 2020

В УВД Первомайского района 24.kg сообщили, что в настоящий момент факт пожара зарегистрирован в ЕРПП по статье «Нарушение правил противопожарной безопасности» УК КР.

«11 августа в милицию поступило сообщение о том, что в художественной школе KORU, расположенной по улице Раззакова, горит крыша. Пожар потушили сотрудники противопожарной службы. Сейчас ведется следствие. Назначены пожарно-технические экспертизы», — проинформировали в ведомстве.

Напомним, 11 августа в художественной студии KORU загорелась крыша. Огонь тушили три пожарных расчета.