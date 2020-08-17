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Происшествия

Похитившую двухлетнего ребенка с пляжа на Иссык-Куле водворили в СИЗО

Женщину, которая похитила с одного из пляжей в селе Бостери двухлетнюю девочку, водворили в СИЗО города Каракола. Об этом 24.kg сообщили в УВД Иссык-Кульской области.

По данным ведомства, подозреваемой предъявлено обвинение по статье «Похищение человека» УК КР. Она арестована на два месяца. По факту назначены все необходимые экспертизы, включая психоневрологическую. «Женщина не может объяснить, с какой целью она похитила двухлетнюю девочку, куда собиралась отвезти. Родственники задержанной сказали, что у той проблемы с психикой. Ребенок в безопасности, возвращен родителям», — отметили в милиции.

Инцидент произошел накануне в селе Бостери. О подозрительной женщине с ребенком сообщил водитель микроавтобуса. К этому времени милиция уже вела поиск пропавшей двухлетней девочки.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/162715/
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