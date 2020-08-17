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Сюжет: ЧП в армии

В войсковой части Нацгвардии офицеры и контрактники избили семерых солдат

В войсковой части Национальной гвардии двое офицеров и двое военнослужащих контрактной службы избили семерых солдат. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

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По предварительным данным, факт неуставных взаимоотношений был выявлен командованием части во время телесного осмотра солдат.

«У солдат срочной службы были выявлены синяки и кровоподтеки. Во время разбирательства выяснилось, что четверо военнослужащих с 16 по 21 июля в разное время били семерых солдат срочной службы. Известно, что материалы переданы в Военную прокуратуру Бишкекского гарнизона. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Превышение власти» УК КР», — сообщили редакции.

В пресс-службе Генштаба 24.kg подтвердили эту информацию. По данным ведомства, солдаты получили незначительные увечья.

«Внутреннее расследование подтвердило факт неуставных взаимоотношений. Причастные наказаны пока в дисциплинарном порядке. Юридическую оценку даст Военная прокуратура», — проинформировали в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/162684/
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