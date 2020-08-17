В войсковой части Нацгвардии офицеры и контрактники избили семерых солдат

В войсковой части Национальной гвардии двое офицеров и двое военнослужащих контрактной службы избили семерых солдат. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.
По предварительным данным, факт неуставных взаимоотношений был выявлен командованием части во время телесного осмотра солдат.
«У солдат срочной службы были выявлены синяки и кровоподтеки. Во время разбирательства выяснилось, что четверо военнослужащих с 16 по 21 июля в разное время били семерых солдат срочной службы. Известно, что материалы переданы в Военную прокуратуру Бишкекского гарнизона. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Превышение власти» УК КР», — сообщили редакции.
В пресс-службе Генштаба 24.kg подтвердили эту информацию. По данным ведомства, солдаты получили незначительные увечья.
«Внутреннее расследование подтвердило факт неуставных взаимоотношений. Причастные наказаны пока в дисциплинарном порядке. Юридическую оценку даст Военная прокуратура», — проинформировали в ведомстве.