Внимание, розыск! В Бишкеке пропал 6-летний ребенок, страдающий аутизмом

В Бишкеке вчера в 16.20 в жилмассиве «Ак-Орго» вышел из дома и не вернулся шестилетний Чынгыз Шамшиев. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Ленинского района столицы.

Фото УВД Ленинского района. В Бишкеке пропал 6-летний ребенок, страдающий аутизмом

По ее данным, местонахождение пропавшего мальчика до сих пор неизвестно. Факт зарегистрирован в ЕРПП.

Приметы: рост примерно 130-134 сантиметра, глаза карие, среднего телосложения, короткие волосы коричневого цвета.

Особые приметы: на левой ключице шрам, страдает аутизмом, плохо разговаривает.

Был одет: оранжевая футболка, серые штаны, синие шлепки.

Всех, кто владеет хоть какой-то информацией о местонахождении ребенка, просят позвонить по номерам: 0555102149; 0502102149; 0703686883; 0707557887; 0707557887 и 102.