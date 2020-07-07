Глав фармкомпаний, завышающих цены на лекарства, ждут уголовные дела

На сегодя зарегистрован ряд досудебных производств в отношении руководителей крупных фарм-компаний страны. Об этом 24.kg сообщили в Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями.

По ее данным, предпринимаются активные меры для недопущения искусственного завышения цен на медицинские препараты и средства защиты. По всей республике проводились рейды по аптечным пунктам. В аптеках, в которых установлено необоснованное завышение цен, проводились беседы.

Стало известно, что основными инициаторами завышения цен являются поставщики лекарств.

«На сегодня установлен ряд фактов необоснованного завышения цен на лекарственные препараты, которые завышались в несколько раз. В ходе оперативно-следственных мероприятиях установлено, что в период пандемии наиболее пользующийся спросом медицинский инвентарь и лекарственные средства являются: левофлоксацин, азитромицин, физраствор, ингавирин, арбидол, гроприносин, азитромицин, эргоферон, анаферон, цефтриаксон, системы для капельниц, кислородные подушки, парацетамол, кардиомагнил, тромбоасс, фраксипарин», — рассказали в ГСБЭП.

Кроме того, в Финпол с заявлением обратились граждане, а также общественные организации «Общество против коррупции» и «Центр инициативной молодежи», которыми также были указаны факты необоснованного завышения цен и создания искусственного дефицита лекарственных средств со стороны крупных поставщиков (фарм-компаний). Эти факты зарегистрированы в Едином реестре преступлений и проступков.

«Запланирован ряд мероприятий, нацеленных на установление лиц (зачинщиков), создающих необоснованное завышение цен и искусственный дефицит лекарственных препаратов. С санкции суда и прокуратуры Финполом будут изыматься все первичные бухгалтерские документы. Вместе с этим уведомляем, что в связи со сложившейся ситуацией ГСБЭП будет вынуждена публиковать полные названия замешанных фарм-компаний и аптечных пунктов/аптечных киосков, в которых были выявлены нарушения. Народ должен знать тех, кто пользуется сложившейся напряженной эпидемиологической ситуацией и пытается заработать на жизнях граждан», — заключили в ведомстве.