В новостройке «Адилет» избили женщину и ее сына

В соцсетях опубликовали видео драки нескольких мужчин. На кадрах видно, как женщина просит участников прекратить потасовку, тогда один из них ударил ее по лицу, а когда та упала, пнул по голове.

Пострадавшей на видео оказалась местная жительница Шайыр Батыралиева. Она рассказала 24.kg подробности инцидента.

По ее словам, конфликт произошел в новостройке «Адилет». «Человек по имени Дайыр хотел перепродать наш участок другим. В этот момент на месте был мой сын, он спросил, на каком основании наш участок продают. Ему стали угрожать расправой. В этот момент он позвал меня. Когда я подошла, они уже избивали моего сына, и меня тоже ударили», — сказала Шайыр Батыралиева.

Женщина уточнила, что документов на участок у нее нет. На каком основании она называет участок «своим», непонятно.

Она отметила, что некий Дайыр уже пытался продать этот участок за $30 тысяч. «Мы тогда подняли шум, стали жаловаться, он вернул участок нам. Но в этот раз он снова решил кому-то продать», — добавила Шайыр Батыралиева.

Женщина госпитализирована в Чуйскую областную больницу с сотрясением головного мозга. Она заметила, что обратилась с заявлением в милицию.

В ГУВД Чуйской области 24.kg подтвердили, что к ним поступило заявление от пострадавшей.