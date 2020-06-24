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Сюжет: Семейное насилие

В Шамалды-Сае мужчина избил, а затем изнасиловал гражданскую жену. Его осудили

Таш-Кумырский городской суд признал виновным и приговорил к шести годам лишения свободы мужчину, подозреваемого в избиении и изнасиловании гражданской жены. Об этом говорится в приговоре суда.

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Уточняется, что в марте 2020 года в городке Шамалды-Сай мужчина избил на улице жену. Позже он ее изнасиловал.

«Обвиняемый проникнул в дом женщины через окно, закрыл ей рот и изнасиловал. В ходе судебного разбирательства обвиняемый признал вину частично. По его словам, он действительно побил гражданскую жену, но в сексуальный контакт она вступила добровольно. Если бы факт изнасилования был, дети, игравшие в соседней комнате, это услышали. В суде потерпевшая рассказала, что конфликт с мужем у нее произошел на фоне разрыва отношений. Когда она предложила расстаться, обвиняемый побил ее во дворе дома, а ночью, угрожая убийством, изнасиловал», — указывается в приговоре.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/157165/
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