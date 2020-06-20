Соскучились по родным. Во внутренних войсках назвали причину побега новобранцев

Новобранцы сбежали из войсковой части Военной службы внутренней безопасности МВД в Кара-Куле, потому что соскучились по родственникам. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, все бойцы были задержаны и возвращены в расположение части.

«Командование части проводит разбирательство по данному факту. Материалы будут переданы в Военную прокуратуру Джалал-Абадского гарнизона для определения юридической оценки», — отметили в ведомстве.

Напомним, из части сбежали четверо новобранцев. Они были призваны на службу в начале июня.