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Происшествия

Соскучились по родным. Во внутренних войсках назвали причину побега новобранцев

Новобранцы сбежали из войсковой части Военной службы внутренней безопасности МВД в Кара-Куле, потому что соскучились по родственникам. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, все бойцы были задержаны и возвращены в расположение части.

«Командование части проводит разбирательство по данному факту. Материалы будут переданы в Военную прокуратуру Джалал-Абадского гарнизона для определения юридической оценки», — отметили в ведомстве.

Напомним, из части сбежали четверо новобранцев. Они были призваны на службу в начале июня.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/156793/
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