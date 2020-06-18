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Происшествия

Захват сожительницы в заложники. ГУВД Бишкека сообщает подробности

В Бишкеке вчера примерно в 19.50 на улице Ден Сяопина пьяный 36-летний мужчина из ревности взял женщину в заложники, размахивал ножом и никого к себе не подпускал. Об этом сообщает ГУВД Бишкека.

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По его данным, правоохранители пытались поговорить с ним, просили сдаться и бросить нож, однако мужчина не пошел на контакт. Подполковник милиции Эркин Жаанбаев спас женщину, выбив нож из рук злоумышленника, обезоружил его и задержал.

«36-летнего С.К. задержали и доставили в УВД Первомайского района. Потерпевшую госпитализировали БНИЦТиО. Факт зарегистрирали в ЕРПП и назначили экспертизы», — отметили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/156464/
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