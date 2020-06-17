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В Бишкеке задержали подозреваемого в изнасиловании 14-летней девочки

В Бишкеке задержали подозреваемого в изнасиловании 14-летней девочки. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 14 декабря 2019 года в милицию обратилась жительница Сокулукского района, которая рассказала, что парень по имени Максат осенью 2019-го посадил ее дочь в машину и изнасиловал.

Факт зарегистрирован в ЕРПП. Было начато досудебное производство по статье 161 «Изнасилование» УК КР.

«Установлено, что подозреваемому 24 года. Его объявили в розыск. Мужчину задержали сегодня в 00.30 в столице и водворили в ИВС», — рассказали в милиции.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/156301/
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