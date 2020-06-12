В Джалал-Абаде мужчина пытал, бил жену и снимал на видео. Его водворили в ИВС

В социальных сетях распространили видео, где мужчина обливает водой, пытает и бьет женщину.

На кадрах видно, что ее руки связаны, на шее висят автомобильные шины с кирпичами. Мужчина обливает ее с головы до ног ледяной водой и несколько раз бьет по лицу. При этом он просит снимать это на видео.

За кадром слышен голос другой женщины, которая робко просит мужчину прекратить издевательства, но продолжает снимать происходящее на видео.

«Не удаляй, снимай все! Должно быть уроком», — командует мужчина.

Мужчина уже задержан, им оказался 51-летний житель села Бек-Абад Сузакского района. Об этом 24.kg сообщили в УВД Джалал-Абадской области.

Как отмечается, женщине 47 лет.

По данным УВД, инцидент произошел 8 июня. Факт зарегистрировали в ЕРПП по статье 75 «Насилие в семье» Кодекса о проступках. Вчера героя ролика задержали и водворили в ИВС. Назначили все необходимые экспертизы. Ведется следствие.