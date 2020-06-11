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Сюжет: Насилие над детьми

В Джалал-Абаде женщина жестоко избила годовалую дочь и сняла это на видео

В городе Джалал-Абад женщина жестоко избила маленькую дочь. Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

Уточняется, что 9 июня женщина поругалась с бывшим мужем по телефону. В этот момент годовалая девочка заплакала и мать стала избивать и душить ее.

«Женщина говорила, что отец не присылает на содержание ребенка деньги. Она стала душить дочь, при этом снимая свои действия на видео. Кадры своих действий женщина отправила мужу по WhatsAp. По факту проводится досудебное производство по статье «Пытки», — сообщили в УВД.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/155588/
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