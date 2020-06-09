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Сюжет: Семейное насилие

Пинал ногами, облил кипятком. Избивший до смерти жену мужчина получил срок

Баткенский районный суд признал виновным 31-летнего мужчину в жестоком убийстве своей жены. Об этом сообщается в приговоре суда.

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В документе указывается, что в январе 2020 года обвиняемый до смерти избил супругу. По версии следствия, мужчина предложил ей поехать к родителям, она согласилась. Спустя несколько часов обвиняемый пришел домой пьяным, посадил жену с детьми в машину, выехал на дорогу, а затем остановился и начал при детях бить женщину.

«После обвиняемый обратно привез семью домой, детей отвел в комнату, а сам стал избивать жену. Мужчина обвинил супругу в измене. Он облил ее ноги кипятком, а затем, надев берцы, стал пинать ее до потери сознания. Затем Ш.А. переоделся, положил безжизненное тело жены в машину и отвез в больницу. Медикам он объяснил, что женщина потеряла сознание из-за болезни зоба», — сообщается в приговоре.

В суде обвиняемый полностью признал вину. По его словам, в день произошедшего жена ушла из дома на пару часов. В ссоре заявила, что изменила ему. В этот момент Ш.А., якобы не сдержавшись, стал бить ее.

Он приговорен к 15 годам лишения свободы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/155268/
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