19:29
USD 74.23
EUR 84.12
RUB 1.08
Происшествия
Сюжет: Семейное насилие

Издевался и бил. Женщина, защищаясь, случайно убила мужа и получила срок 9 лет

Юристы Общественного фонда «Позитивный диалог» намерены обжаловать решение Ошского городского суда в отношении Гулжан Пасановой, приговоренной к девяти годам лишения свободы за убийство мужа. Об этом 24.kg сообщили в организации.

Читайте по теме
Подозреваемых в семейном насилии будут задерживать на 48 часов

Уточняется, что на протяжении совместной жизни женщина терпела систематические побои и издевательства со стороны своего мужа, который был старше ее на 20 лет. В милицию Гулжан Пасанова не обращалась.

«В разгар очередного скандала муж принялся избивать супругу. Женщина, защищаясь, схватила железную палку и ударила супруга несколько раз. Он упал и потерял сознание. Спустя несколько часов он скончался в больнице. Гулжан Пасанову арестовали и поместили под стражу во время похорон мужа», — рассказали юристы.

Женщина признана виновной и приговорена к девяти годам лишения свободы и штрафу в размере 90 тысяч сомов.

Доводы о том, что женщина действовала в состоянии аффекта, обороняясь, Ошской горсуд во внимание не принял.

Напомним, по данным МВД, фактов семейного насилия в Кыргызстане стало на 65 процентов больше.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/155190/
просмотров: 67
Версия для печати
Материалы по теме
Подозреваемых в семейном насилии будут задерживать на 48 часов
Облил бензином и поджег жену. Мужчина отделался минимальным сроком наказания
Издевался всю ночь. На Иссык-Куле суд прекратил дело о семейном насилии
Жертвы карантинного насилия. Дома быть — жестоко бить
Минсоцразвития совместно с ООН намерено искоренить насилие над женщинами
Кыргызстанцы предложили IT-решения для борьбы с домашним насилием
В Караколе мужчина жестоко избил жену. Правозащитники добились регистрации дела
В Бишкеке мужчина избил свою жену. Милиция возбудила дело о проступках
Задерживать на 48 часов совершивших семейное насилие предлагают в парламенте
В Кыргызстане участились ссоры и драки в семьях. Куда звонить за помощью
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке заключенные СИЗО-1 устроили акцию протеста В Бишкеке заключенные СИЗО-1 устроили акцию протеста
В&nbsp;Суусамыре двое водителей сбили лошадей и&nbsp;врезались друг в&nbsp;друга В Суусамыре двое водителей сбили лошадей и врезались друг в друга
Водителя, протаранившего будку охранника, водворили в&nbsp;ИВС Водителя, протаранившего будку охранника, водворили в ИВС
В&nbsp;Бишкеке столкнулись пять автомобилей В Бишкеке столкнулись пять автомобилей
Бизнес
Первый раз в&nbsp;онлайн-класс: MegaCom подвел итоги дистанционного обучения Первый раз в онлайн-класс: MegaCom подвел итоги дистанционного обучения
В&nbsp;международном аэропорту &laquo;Иссык-Куль&raquo; появился свой топливозаправочный комплекс В международном аэропорту «Иссык-Куль» появился свой топливозаправочный комплекс
Аскар Сыдыков: Продажа радиочастот &laquo;Ала-TV&raquo; &laquo;Билайну&raquo;&nbsp;&mdash; законная сделка Аскар Сыдыков: Продажа радиочастот «Ала-TV» «Билайну» — законная сделка
Мобильный оператор&nbsp;О! продолжает модернизацию инфраструктуры сети 4G&nbsp;LTE Мобильный оператор О! продолжает модернизацию инфраструктуры сети 4G LTE
8 июня, понедельник
19:24
Издевался и бил. Женщина, защищаясь, случайно убила мужа и получила срок 9 лет Издевался и бил. Женщина, защищаясь, случайно убила муж...
19:04
В Бишкеке ремонтируют здание городской детской молочной кухни
18:47
Обещала помочь в получении визы в США. В Бишкеке задержали мошенницу
18:46
В Нарынском районе сельчане третий день держат перекрытой дорогу на пастбище
18:41
Государственное имущество должно стать более привлекательным