Издевался и бил. Женщина, защищаясь, случайно убила мужа и получила срок 9 лет

Юристы Общественного фонда «Позитивный диалог» намерены обжаловать решение Ошского городского суда в отношении Гулжан Пасановой, приговоренной к девяти годам лишения свободы за убийство мужа. Об этом 24.kg сообщили в организации.

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Уточняется, что на протяжении совместной жизни женщина терпела систематические побои и издевательства со стороны своего мужа, который был старше ее на 20 лет. В милицию Гулжан Пасанова не обращалась.

«В разгар очередного скандала муж принялся избивать супругу. Женщина, защищаясь, схватила железную палку и ударила супруга несколько раз. Он упал и потерял сознание. Спустя несколько часов он скончался в больнице. Гулжан Пасанову арестовали и поместили под стражу во время похорон мужа», — рассказали юристы.

Женщина признана виновной и приговорена к девяти годам лишения свободы и штрафу в размере 90 тысяч сомов.

Доводы о том, что женщина действовала в состоянии аффекта, обороняясь, Ошской горсуд во внимание не принял.

Напомним, по данным МВД, фактов семейного насилия в Кыргызстане стало на 65 процентов больше.