Издевался и бил. Женщина, защищаясь, случайно убила мужа и получила срок 9 лет

Юристы Общественного фонда «Позитивный диалог» намерены обжаловать решение Ошского городского суда в отношении Гулжан Пасановой, приговоренной к девяти годам лишения свободы за убийство мужа. Об этом 24.kg сообщили в организации.
Уточняется, что на протяжении совместной жизни женщина терпела систематические побои и издевательства со стороны своего мужа, который был старше ее на 20 лет. В милицию Гулжан Пасанова не обращалась.
«В разгар очередного скандала муж принялся избивать супругу. Женщина, защищаясь, схватила железную палку и ударила супруга несколько раз. Он упал и потерял сознание. Спустя несколько часов он скончался в больнице. Гулжан Пасанову арестовали и поместили под стражу во время похорон мужа», — рассказали юристы.
Женщина признана виновной и приговорена к девяти годам лишения свободы и штрафу в размере 90 тысяч сомов.
Доводы о том, что женщина действовала в состоянии аффекта, обороняясь, Ошской горсуд во внимание не принял.
Напомним, по данным МВД, фактов семейного насилия в Кыргызстане стало на 65 процентов больше.