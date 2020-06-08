Поджог телеканала в Таласе. Милиция начала досудебное производство

Предварительный ущерб в результате поджога офиса «Третьего канала» в Таласе составляет около 300 тысяч сомов. Об этом 24.kg сообщила коммерческий директор ТВ Перизат Мамырова.

Читайте по теме В Таласе подожгли офис редакции «Третьего канала»

По ее словам, пожар возник примерно в 4.00 6 июня. Неполадки в эфире увидели сотрудники, которые приехали на место.

«Это был поджог. Окно нашего офиса разбили кирпичом и закинули в комнату бутылку с зажигательной смесью. Мы еще подсчитываем ущерб, но, по предварительным данным, он составил около 300 тысяч сомов. В эту сумму входят компьютеры и другая техника, которая расплавилась в результате пожара. Милиция изъяла все вещественные доказательства», — сказала Перизат Мамырова.

В УВД Таласской области 24.kg сообщили, что в настоящий момент факт пожара зарегистрирован в ЕРПП по статье «Уничтожение или повреждение чужого имущества». Ведется досудебное производство.