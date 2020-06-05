В Бишкеке заключенные СИЗО-1 устроили акцию протеста

В Бишкеке заключенные СИЗО-1 устроили шумную акцию протеста. Об этом 24.kg сообщили жители, живущие рядом с изолятором.

Уточняется, что подследственные бунтовали примерно 30 минут. Шум от стука по железным предметам был слышен в близлежащих домах.

Из собственных источников редакции стало известно, что протест со стороны следственно-арестованных связан с возникшими недопониманиями между ними и сотрудниками СИЗО. После этого заключенные стали стучать по железным предметам.

Известно, что в настоящий момент следственно-арестованные успокоились и перестали стучать.

В ГСИН 24.kg заявили, что стук об железные предметы — обычный случай, когда заключенные хотят «сломать режим», то есть отказываются подчиняться распорядку СИЗО.