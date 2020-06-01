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Сюжет: ЧП в армии

В Исфане офицер случайно выстрелил в контрактника. Его освободили от наказания

Баткенский районный суд освободил от наказания командира горнострелковой роты войсковой части № 30630 Генерального штаба Вооруженных сил КР. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

Уточняется, что Н.К. обвинялся по статье «Нарушение правил обращения с оружием». Он случайно выстрелил в военнослужащего контрактной службы.

«В войсковой части проводилась практическая стрельба на учебном полигоне. Офицер демонстрировал личному составу, как обращаться с оружием. В этот момент пуля рикошетом задела шею контрактника. Последний получил тяжкий вред здоровью. Суд применил амнистию и освободил обвиняемого от наказания», — заявили редакции.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/154314/
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