В Исфане офицер случайно выстрелил в контрактника. Его освободили от наказания

Баткенский районный суд освободил от наказания командира горнострелковой роты войсковой части № 30630 Генерального штаба Вооруженных сил КР. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

Уточняется, что Н.К. обвинялся по статье «Нарушение правил обращения с оружием». Он случайно выстрелил в военнослужащего контрактной службы.

«В войсковой части проводилась практическая стрельба на учебном полигоне. Офицер демонстрировал личному составу, как обращаться с оружием. В этот момент пуля рикошетом задела шею контрактника. Последний получил тяжкий вред здоровью. Суд применил амнистию и освободил обвиняемого от наказания», — заявили редакции.