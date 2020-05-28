Первого вице-мэра Бишкека Алмаза Бакетаева обвиняют в избиении соседа

В социальных сетях появилась информация о том, что первый вице-мэр Бишкека Алмаз Бакетаев избил соседа.

Сам Алмаз Бакетаев подтвердил 24.kg, что в подъезде дома, где он живет, произошла потасовка двух соседей.

«В нашем дворе одна из женщин ударила чужого ребенка. Его мать сразу вступилась, а вечером рассказала супругу. Он пошел поговорить со второй стороной. Разговор перерос в драку. Все это происходило на моей лестничной площадке на первом этаже. Когда я вышел на шум, мужчины уже были в крови. Кто начал драку, не знаю. У одного из них ранение ушной зоны, другие травмы, ему наложили швы. Площадка маленькая, двери стеклянные. Мне пришлось с неимоверным усилием выдавить мужчин на улицу. Там женщины тоже бегают в крови. Я вызвал милицию», — рассказал чиновник свою версию инцидента.

Алмаз Бакетаев говорит, что на месте предложил участникам написать заявление, но они отказались. «Сказали, разойдутся по-соседки. Милиция взяла объяснительные. Там и свидетелей много, камеры видеофиксации. Теперь меня обвиняют в том, что я был пьяным, завалил одного из мужчин на землю. Тот на голову выше меня», — сказал он.

Другие участники драки пока недоступны для комментариев.

Пресс-служба мэрии сообщила об организации срочного пресс-тура для СМИ в дом, где живет Алмаз Бакетаев, и поспешила заявить, что сообщение об инциденте между соседями не соответствует действительности.