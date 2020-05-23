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Сюжет: Крупные взятки

В ГКНБ сообщили подробности задержания сотрудника прокуратуры за взятку

АКС ГКНБ совместно с отделом собственной безопасности и служебных расследований Генпрокуратуры КР с поличным задержали при получении взятки в размере 150 тысяч сомов старшего помощника прокурора Джети-Огузского района 38-летнего К.А. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ. 

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По его данным, старший помощник прокурора вымогал $2 тысячи за смягчение наказания. Уголовное дело было возбуждено в отношении сына заявителя.

«Материалы досудебного производства зарегистрированы в ЕРПП по статье «Вымогательство взятки» УК КР. Задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР. Ведется следствие», — сообщили в ГКНБ.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/153639/
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