В ГКНБ сообщили подробности задержания сотрудника прокуратуры за взятку

АКС ГКНБ совместно с отделом собственной безопасности и служебных расследований Генпрокуратуры КР с поличным задержали при получении взятки в размере 150 тысяч сомов старшего помощника прокурора Джети-Огузского района 38-летнего К.А. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Читайте по теме На Иссык-Куле за взятку в 150 тысяч сомов задержан прокурор отдела

По его данным, старший помощник прокурора вымогал $2 тысячи за смягчение наказания. Уголовное дело было возбуждено в отношении сына заявителя.

«Материалы досудебного производства зарегистрированы в ЕРПП по статье «Вымогательство взятки» УК КР. Задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР. Ведется следствие», — сообщили в ГКНБ.