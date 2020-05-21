12:16
USD 75.69
EUR 82.83
RUB 1.05
Происшествия

Финпол Кыргызстана закрыл очередную незаконную точку продажи ГСМ

Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями пресекла работу очередной незаконной точки продажи ГСМ в Иссык-Кульской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

ГСБЭП
Фото ГСБЭП. В Иссык-Кульской области незаконно торговали ГСМ

Читайте по теме
Финпол продолжает выявлять стихийные точки торговли топливом на въезде в Бишкек

По ее данным, в селе Жениш Джети-Огузского района из автомашины DAF продавали дизельное топливо без разрешительных документов. По предварительным данным, владелец авто продал 3 тысячи 700 литров дизтоплива. Машину поставили на штрафстоянку. Начато досудебное производство.

«Если вы обладаете какой-либо информацией о незаконной реализации (стихийной торговле) ГСМ в неустановленных местах, просим вас обратиться в ГСБЭП по адресу: город Бишкек, проспект Манаса, 101/1. Также для устных обращений есть телефоны дежурной части: 0312323091, 0312323707», — подчеркнули в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/153421/
просмотров: 243
Версия для печати
Материалы по теме
Финпол Кыргызстана закрыл очередную незаконную точку продажи ГСМ
В Сокулукском районе обнаружили незаконные точки продажи ГСМ
Депутаты Жогорку Кенеша требуют снизить цены на ГСМ и остановить контрабанду
У ГСБЭП есть вопросы о законности происхождения имущества Кубанычбека Жумалиева
В Кыргызстан с начала года завезли 389,4 тысячи тонн топлива
Бензин и дизтопливо в мае могут подешеветь на 2 сома
В некоторых аптеках Бишкека лекарства подорожали в 3-4 раза
В аптеке Бишкека одноразовые маски продают по 27 сомов. ГСБЭП начала проверку
ГСМ в Кыргызстане достаточно, утверждают в правительстве
Мука в Бишкеке есть. Финпол будет жестко пресекать искусственное повышение цен
Популярные новости
В&nbsp;парке Бишкека сотрудник милиции направлял оружие в&nbsp;людей и&nbsp;стрелял в&nbsp;воздух В парке Бишкека сотрудник милиции направлял оружие в людей и стрелял в воздух
Хотел разогнать толпу. В&nbsp;ГУВД рассказали, почему милиционер стрелял в&nbsp;парке Хотел разогнать толпу. В ГУВД рассказали, почему милиционер стрелял в парке
Коррупция в&nbsp;Госагентстве связи. В&nbsp;Бишкеке задержаны два сотрудника ГКНБ Коррупция в Госагентстве связи. В Бишкеке задержаны два сотрудника ГКНБ
Девушка-байкер сняла на&nbsp;видео собственное падение Девушка-байкер сняла на видео собственное падение
Бизнес
Специальные скидки на&nbsp;рекламу для малого и&nbsp;среднего бизнеса Специальные скидки на рекламу для малого и среднего бизнеса
От&nbsp;чего зависит благополучие мужчины? От чего зависит благополучие мужчины?
Абитуриент, готовься к&nbsp;ОРТ в&nbsp;приложении &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; совершенно бесплатно! Абитуриент, готовься к ОРТ в приложении «Мой О!» совершенно бесплатно!
Оплати фитр-садака через MegaPay не&nbsp;выходя из&nbsp;дома! Оплати фитр-садака через MegaPay не выходя из дома!
21 мая, четверг
12:13
Стало известно, кто займет место Исхака Масалиева в Жогорку Кенеше Стало известно, кто займет место Исхака Масалиева в Жог...
12:10
Генпрокурор: Нет оснований изменять меру пресечения Каныбеку Осмоналиеву
12:06
Экстрадицию Азиза Батукаева в Кыргызстан рассмотрят в 2021 году
11:52
Финпол Кыргызстана закрыл очередную незаконную точку продажи ГСМ
11:42
Суд Беларуси вновь отказал Кыргызстану в экстрадиции Данияра Усенова