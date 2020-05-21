Финпол Кыргызстана закрыл очередную незаконную точку продажи ГСМ

Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями пресекла работу очередной незаконной точки продажи ГСМ в Иссык-Кульской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Фото ГСБЭП. В Иссык-Кульской области незаконно торговали ГСМ

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По ее данным, в селе Жениш Джети-Огузского района из автомашины DAF продавали дизельное топливо без разрешительных документов. По предварительным данным, владелец авто продал 3 тысячи 700 литров дизтоплива. Машину поставили на штрафстоянку. Начато досудебное производство.

«Если вы обладаете какой-либо информацией о незаконной реализации (стихийной торговле) ГСМ в неустановленных местах, просим вас обратиться в ГСБЭП по адресу: город Бишкек, проспект Манаса, 101/1. Также для устных обращений есть телефоны дежурной части: 0312323091, 0312323707», — подчеркнули в ведомстве.