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Происшествия

Убийство таксиста в Сокулукском районе. Милиция задержала подозреваемых

Милиционеры задержали трех подозреваемых в убийстве таксиста в Сокулукском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

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По ее данным, задержали 21-летнего Ж.Р., 24-летнего А.Б. и 31-летнего П.Ж. Двое подозреваемых скрывались в Таласской области. По предварительной версии следствия, преступление совершено на почве ссоры между одним из подозреваемых с убитым. Назначены экспертизы. Досудебное производство продолжается.

Напомним, что недалеко от села Белек Сокулукского района Чуйской области 12 марта обнаружили труп мужчины с признаками насильственной смерти. Милиция установила, что 24-летний убитый занимался частным извозом в одной из служб такси Бишкека.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/152918/
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