Финпол продолжает выявлять стихийные точки торговли топливом на въезде в Бишкек

В Сокулукском районе установлены точки незаконной реализации ГСМ. Об этом сообщили в Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями.
По ее данным, точки стихийной торговли установлены в селах Новопавловка и Маловодное. В Новопавловке топливом торговали на автомашине Хундай-Портер. В грузовичке было 1,8 тысячи литров топлива. Недалеко от автомобиля на еще одной точке торговли обнаружено 200 литров бензина. В селе Маловодном обнаружили 220 литров бензина, которым также торговали незаконно.