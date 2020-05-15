Финпол продолжает выявлять стихийные точки торговли топливом на въезде в Бишкек

В Сокулукском районе установлены точки незаконной реализации ГСМ. Об этом сообщили в Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями.

По ее данным, точки стихийной торговли установлены в селах Новопавловка и Маловодное. В Новопавловке топливом торговали на автомашине Хундай-Портер. В грузовичке было 1,8 тысячи литров топлива. Недалеко от автомобиля на еще одной точке торговли обнаружено 200 литров бензина. В селе Маловодном обнаружили 220 литров бензина, которым также торговали незаконно.

Фото ГСБЭП. В селе Ново-Павловке топливом торговали прямо с машины

«Если вы обладаете какой-либо информацией о незаконной реализации (стихийной торговле) ГСМ в неустановленных местах, просим вас обратиться в ГСБЭП по адресу: город Бишкек, проспект Манаса, 101/1, а также для устных обращений есть телефоны дежурной части: 0312323 091, 0312323707», — подчеркнули в ГСБЭП.