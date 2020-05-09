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Происшествия

В Бишкеке пьяные приятели убили мужчину и отрезали ему голову, чтобы их не нашли

В Бишкеке по подозрению в убийстве задержаны двое мужчин. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что 2 мая 29-летний А.Ы. уулу и 30-летний Ж. М.у. распивали спиртные напитки с погибшим. Между мужчинами произошла перепалка, в ходе которой подозреваемые убили приятеля.

«Чтобы скрыть следы преступления, они отрезали погибшему голову и выбросили ее. Милиция задержала обоих подозреваемых, однако отрезанную часть тела найти до сих пор не могут. Известно, что подозреваемых водворили в СИЗО-1», — сообщили редакции.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/152271/
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