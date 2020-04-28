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Пошли вон! Чиновники хотят депортировать кыргызстанку с двумя маленькими детьми

Чиновники Кыргызстана хотят депортировать женщину с двойным гражданством и ее детей, потому что они являются гражданами России. Об этом 24.kg сообщили читатели.

По их данным, 28 апреля 2020 года в аэропорту «Манас» приземлился чартерный рейс из Екатеринбурга с вернувшимися на родину гражданами. Среди пассажиров была Марина Хачатурян с гражданством Кыргызстана и России с двумя несовершеннолетними детьми, которые являются гражданами Российской Федерации. При этом дети родились в Кыргызстане. У них на руках были кыргызские свидетельства о рождении.

Дома, в Бишкеке, семью ждет отец семейства, гражданин Кыргызстана Альберт Хачатурян.

13 марта 2020 года его супруга вместе с детьми вылетела в Челябинск, в Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии РФ для прохождения планового обследования сына. Мальчик состоит там на учете с диагнозом «порок сердца, открытое овальное окно 4-5 мм» с 2013 года. С собой она взяла и дочь, у которой наблюдается сильное проявление аллергии.

«Сорок пять дней мать с детьми переезжала с одного места проживания в другое в надежде, что как-нибудь переживет эту ситуацию и найдет верную дорогу домой. Ей помогли в Генеральном консульстве Кыргызстана в Екатеринбурге. Дипломаты ознакомились с документами, подготовили необходимое официальное письмо-заявление, проконсультировались в посольстве Кыргызстана в России, МИДе, Минздраве, подключили помощь в консультировании адвокатов из ОФ «Юристы за права человека», — рассказали знакомые семьи.

Юристы опирались на статью закона, в которой прописано, что «граждане КР, имеющие иное гражданство, рассматриваются только как граждане КР» (статья 6 закона о гражданстве КР). Поэтому Марина Хачатурян могла беспрепятственно возвращаться в КР. При этом наличие у гражданина КР двух несовершеннолетних детей, являющихся гражданами другого государства, не должно препятствовать возвращению на родину, при условии наличия всех разрешительных и правоустанавливающих документов.

Но по прибытии в Кыргызстан было принято иное решение. Чиновники решили депортировать маму с двойным гражданством и ее детей.

«Вместе с Мариной Хачатурян в данное время в аэропорту «Манас» ждет депортации еще одна мама с детьми с похожей ситуацией. Женщин предупредили, что возвращаться в Россию они будут за свой счет», — отметили родственники женщины.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/151303/
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