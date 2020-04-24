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Сюжет: Насилие над детьми

В городе Ош мужчину подозревают в домогательствах к маленькой девочке

В Оше мужчину подозревают в развратных действиях в отношении восьмилетней девочки. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что 4 марта на улице Курчатова мужчина снял штаны и нижнее белье и пытался домогаться ребенка. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения.

«По факту возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия». Ошский городской суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО. Мужчина обжаловал это решение, однако вторая инстанция оставила в силе предыдущее постановление. Следствие продолжается», — сообщили редакции.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/150946/
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