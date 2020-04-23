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Сюжет: Семейное насилие

Плохая женщина. В Бишкеке мужчину осудили за доведение до самоубийства

Свердловский районный суд признал 30-летнего Б.у.М. виновным в доведении жены до самоубийства. Об этом говорится в приговоре суда.

По версии следствия, обвиняемый похитил женщину, насильно посадил в машину, привез ее в село Кой-Таш для вступления в брак. Он отобрал у нее телефон, а затем распространил сообщения с различными видео в группах WhatsApp о том, что она плохо воспитана. Позже потерпевшая выпила большое количество таблеток и пыталась покончить с собой.

«В суде обвиняемый полностью признал вину. Он показал, что с потерпевшей познакомился через социальные сети. По инициативе женщины переехал к ней, затем они сделали нике. Когда стали жить вместе, стал ревновать. Когда решил просмотреть телефон, увидел сообщения от ее бывшего возлюбленного. Далее обвиняемый пошел к ясновидящей, которая сказала, что его супруга — плохая женщина. После вернул жену домой. В WhatsApp родственников скинул фото, которое ему прислали. На кадрах супруга была в сауне с неизвестными людьми. О том, что женился, сожалеет», — указывается в приговоре.

Потерпевшая заявила, что супруг нигде не работал, ее не содержал. С момента сожительства муж якобы поднимал на нее руку. 

«В последний раз потерпевшую якобы насильно привезли в Кой-Таш. Когда она хотела вызвать милицию, мужчина заявил, что сбросит ее в реку. Услышав крики, неизвестные люди прибежали на помощь и привезли ее в город. Затем женщине стали звонить родственники, сказали, что муж скинул в мессенджер непристойные фото. Увидев это, она решила покончить с собой», — отмечается в приговоре.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/150864/
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