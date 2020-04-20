За время режима ЧП в Ошской области зафиксировали 56 фактов семейного насилия

За время действия режима ЧП на территории Ошской области и города Оша зафиксировали 56 фактов семейного насилия. Об этом на брифинге сообщил комендант Оша, Ноокатского и Кара-Суйского районов Малик Нурдинов.

По его словам, в регионе не отмечен рост семейного насилия.

«Если говорить по области, то число случаев семейного насилия снизилось. В Оше тоже особого роста нет. Участковых просим обратить внимание на обстановку в семьях. Например, в семи случаях женщины подняли руку на мужчин, были скандалы между братьями, свекровью и снохой. Ну сорятся, обратно помирятся», — заявил комендант.