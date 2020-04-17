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Сюжеты: Насилие над детьми, Семейное насилие

Жестокое избиение ребенка. Милиция установила личность мужчины

Видео, где мужчина избивает ребенка, снято в России. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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Уточняется, что представительство МВД Кыргызстана в РФ сейчас устанавливает местонахождение мужчины.

«Сотрудники милиции установили личность подозреваемого. Им оказался уроженец Ала-Букинского района 35-летний Ж.Э. Его супруга — 30-летняя Ж.Ж. Проверка показала, что мужчина вылетел с семьей в Россию 16 октября 2019 года», — отметили в ведомстве.

Напомним, что пользователи социальных сетей распространили видеозапись жестокого избиения ребенка. На кадрах мужчина бьет руками, а затем железной палкой мальчика, заставляя его делать отжимания.

По данным 24.kg, жестоко избившим своего маленького сына оказался 35-летний Эмилбек Жунусов.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/150418/
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