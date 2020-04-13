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Происшествия

Подозреваемые в краже платежного терминала в Бишкеке задержаны

В Бишкеке задержаны подозреваемые в похищении терминала. Об этом сообщает пресс-служба комендатуры.

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Уточняется, что ранее факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье «Кража» УК КР.

«Накануне сотрудники УВД Свердловского района задержали подозреваемых: 23-летнего М.К., 30-летнего К.Ш. и 29-летнего Ж.К. Они водворены в ИВС. Ведутся следственные действия и оперативные мероприятия по установлению возможной причастности задержанных к другим фактам преступлений, совершенных на территории столицы», — сообщили в комендатуре.

Напомним, 7 апреля неизвестные украли платежный терминал с крупной суммой в центре столицы. Кража произошла во время комендантского часа. Ранее комендант Алмазбек Орозалиев заявлял, что количество совершаемых в столице преступлений снизилось именно благодаря ограничениям в передвижении.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/149920/
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