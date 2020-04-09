В Бишкеке неизвестные украли платежный терминал с крупной суммой денег. Об этом 24.kg сообщил потерпевший Бахрам Турдахунов.

По его словам, платежный терминал украли во время комендантского часа — в ночь с 6 на 7 апреля в 2.26.

«Терминал расположен на пересечении улиц Абдрахманова и Боконбаева. В нем было 65 тысяч сомов. Мы написали заявление в милицию», — рассказал Бахрам Турдахунов.

Отметим, ранее комендант столицы Алмазбек Орозалиев заявил, что в городе с введением комендантского часа из-за коронавируса снизился уровень преступности.