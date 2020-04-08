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Сюжет: Новый коронавирус

В Нарыне зараженный коронавирусом нарушил карантин. Возбуждено уголовное дело

Милиция Нарынской области начала досудебное производство по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил мужчиной, заразившимся коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба УВД Нарынской области.

В социальных сетях распространили видеообращение жителя Нарына о том, что он и члены его семьи отказываются от лечения коронавирусной инфекции. Также он рассказал, что от употребления медицинских препаратов здоровье его семьи ухудшается.

«Центр профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора Нарынского района обратился с заявлением в милицию о принятии мер в отношении мужчины. Так, в ноябре 2019 года он выехал на даават в Пакистан, а 15 марта вернулся. По приезде у него выявили коронавирус», — сказали в УВД.

У трех жителей Нарына, с которыми контактировал мужчина, также диагностировали коронавирус.

Досудебное производство начали по статье 280 «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил» УК КР. Ведется следствие.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/149554/
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