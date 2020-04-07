В Оше судья в нетрезвом состоянии оказал сопротивление силовикам на блокпосту

В Оше судья областного суда М.К. оказал сопротивление силовикам на блокпосту. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

Уточняется, что судья был в нетрезвом состоянии.

«По предварительным данным, судью подвезли на машине к дому примерно в 19.55. Между ним и силовиками произошла перепалка. Затем судья оказал сопротивление. Факт зарегистрирован в ЕРПП. Ведется разбирательство», — заявили редакции.



Напомним, что в Оше, Бишкеке и Джалал-Абаде, а также в трех районах Ошской и Джалал-Абадской областей введены режим чрезвычайного положения и комендантский час. Передвижения с 20.00 до 7.00 запрещены.