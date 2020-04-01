В Бишкеке за продажу спецпропуска задержан милиционер

В Бишкеке ГКНБ совместно со службой внутренних расследований МВД задержал сотрудника милиции. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что милиционер задержан за выдачу спецпропуска за деньги. Задержание провели сегодня в здании УВД Октябрьского района.

Напомним, что в столице в связи со вспышкой коронавируса введен комендантский час и установлены блокпосты. Гражданам разрешено передвигаться только по специальным пропускам. Они выдаются медикам, а также лицам, обеспечивающим поставку продуктов питания.