21:52
USD 82.20
EUR 90.25
RUB 1.04
Происшествия
Сюжеты: Милицейские ЧП, Новый коронавирус

В Бишкеке за продажу спецпропуска задержан милиционер

В Бишкеке ГКНБ совместно со службой внутренних расследований МВД задержал сотрудника милиции. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что милиционер задержан за выдачу спецпропуска за деньги. Задержание провели сегодня в здании УВД Октябрьского района.

Напомним, что в столице в связи со вспышкой коронавируса введен комендантский час и установлены блокпосты. Гражданам разрешено передвигаться только по специальным пропускам. Они выдаются медикам, а также лицам, обеспечивающим поставку продуктов питания.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/148854/
просмотров: 667
Версия для печати
Материалы по теме
Режим ЧП в Бишкеке. Спецпропуск теперь можно получить в РОВД
Режим ЧП в Кыргызстане. Врачам Ошской области раздали пропуска
Переход границы на КПП «Ак-Жол» занимает 30 минут
Казахстан ускорил, а потом вновь ограничил процедуру пропуска граждан на КПП
Популярные новости
В&nbsp;Ала-Буке женщина, у&nbsp;которой подозревали коронавирус, скончалась от&nbsp;пневмонии В Ала-Буке женщина, у которой подозревали коронавирус, скончалась от пневмонии
МВД расследует убийство Лимонти. Фото с&nbsp;места происшествия МВД расследует убийство Лимонти. Фото с места происшествия
Убийство Лимонти в&nbsp;Нарыне. В&nbsp;милиции рассказали свою версию произошедшего Убийство Лимонти в Нарыне. В милиции рассказали свою версию произошедшего
Отомстил за&nbsp;смерть отца. Задержан подозреваемый в&nbsp;убийстве Лимонти Отомстил за смерть отца. Задержан подозреваемый в убийстве Лимонти
Бизнес
Банк &laquo;Бай-Тушум&raquo; передал медработникам средства индивидуальной защиты Банк «Бай-Тушум» передал медработникам средства индивидуальной защиты
Получите до&nbsp;30&nbsp;государственных справок в&nbsp;любое время суток с&nbsp;&laquo;Керемет Банком&raquo; Получите до 30 государственных справок в любое время суток с «Керемет Банком»
Люди помогают людям. Santo запустила челлендж для помощи группам риска Люди помогают людям. Santo запустила челлендж для помощи группам риска
Новейшие технологии в&nbsp;лучевой терапии: опыт лечения рака в&nbsp;ACIBADEM Новейшие технологии в лучевой терапии: опыт лечения рака в ACIBADEM
1 апреля, среда
21:33
Учредить для медиков медаль за мужество в борьбе с пандемией предлагает депутат Учредить для медиков медаль за мужество в борьбе с панд...
21:31
В Бишкеке за продажу спецпропуска задержан милиционер
21:01
Хорошая новость. В Ала-Буке выздоровели еще двое заразившихся коронавирусом
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 2 апреля: дождь
20:59
Аида Исмаилова назначена вице-премьер-министром Кыргызстана по социальному блоку