В Бишкеке сын экс-главы Пограничной службы избил инспектора патрульной милиции

В Бишкеке заместитель заведующего отделом комитета по международным делам, обороне и безопасности Жогорку Кенеша Эрнест Молдошев избил инспектора Патрульной службы милиции. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что в ночь с 24 на 25 марта сотрудник ЖК в нетрезвом состоянии выехал на своем авто Toyota Land Cruiser в город. Когда его остановили милиционеры, чиновник не подчинился их требованиям и уехал.

«Водителя удалось остановить на пересечении улиц Абдрахманова и Боконбаева. Эрнест Молдошев стал требовать, чтобы его отпустили, а затем напал на милиционера. Чиновника задержали и водворили в ИВС, но суд отпустил его под домашний арест», — сообщили редакции.

Отметим, что Эрнест Молдошев является сыном экс-главы Погранслужбы генерал-майора Замира Молдошева.