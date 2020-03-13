ГСБЭП сообщила подробности задержания судьи Первомайского района

Судья Первомайского районного суда Бишкека Максат Орозбекова вымогала деньги за положительное решение вопроса по гражданскому делу. Об этом 24.kg сообщили в ГСБЭП.

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Уточняется, что в Финпол с заявлением обратилась гражданка К.А. Она сообщила, что судья вымогает у нее $2 тысячи.

«Судью задержали с поличным при получении денег», — сообщили в ведомстве.

Из собственных источников 24.kg стало известно, что женщину не водворили в ИВС.

«Финпол направил документы в Генеральную прокуратуру. Надзорный орган должен обратиться в Совет судей, который должен дать разрешение на привлечение к уголовной ответственности Максат Орозбековой», — сообщили редакции.

На видео: момент задержания, судье передают взятку в конверте. Оперативные сотрудники обнаружили деньги в сумке подозреваемой.