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Происшествия

В Бишкеке в результате ДТП с маршруткой пострадали десять человек

В Бишкеке в результате ДТП с маршруткой пострадали 10 человек. Об этом сообщает пресс-служба управления Патрульной службы милиции.

Уточняется, что авария произошла накануне в 8.10. Водитель Mazda Demio 26-летний А.Т. ехал по улице Акиева в южном направлении и на пересечении с улицей Московской врезался в пассажирский Mercedes Sprinter.

«Маршруткой управлял 53-летний К.Ж. В результате ДТП пострадали десять человек, пятеро из которых обратились в Национальный госпиталь. Факт аварии зарегистрирован в ЕРПП», — сообщили в УПСМ.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/144528/
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