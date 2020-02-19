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Сюжет: Семейное насилие

В городе Ош милиция задержала мужчину, заставившего жену бежать за машиной

В Оше милиция задержала мужчину, который заставил жену бежать за машиной. Об этом 24.kg сообщили в УВД южной столицы.

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Уточняется, что по факту возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

«Женщина написала заявление в милицию. Подозреваемый водворен в ИВС. В ближайшее время ему изберут меру пресечения», — сказали в УВД.

Напомним, что в Оше мужчина взял жену за руку, сам ехал на автомобиле с открытым окном. Женщина сначала бежала за машиной, потом упала и ее протащило несколько метров за автомобилем. Так муж наказал ее за то, что она задержалась в бане. Женщину с травмами госпитализировали.

Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/144068/
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