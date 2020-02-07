00:12
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия

В казахском селе Масанчи около границы с Кыргызстаном конфликт. Слышны выстрелы

В пресс-службе Департамента полиции Жамбылской области Казахстана прокомментировали информацию об инциденте в селе Масанчи Кордайского района, передает Tengrinews.kz.

«В селе Масанчи между жителями произошла групповая драка. Силами полиции конфликт локализован, ситуация находится под контролем», — сообщили в ведомстве.

Следственным управлением Департамента полиции Жамбылской области начато досудебное расследование по статье 293 УК РК «Хулиганство». Устанавливаются зачинщики и участники конфликта.

Департамент полиции Жамбылской области просит граждан доверять только официальной информации и не распространять слухи и фейковые сообщения.

Однако председатель ассоциации дунган Казахстана Хусей Дауров сообщил о том, что в селе Масанчи Кордайского района началась стрельба и ситуация ухудшается, передает корреспондент агентства КазТАГ.

«Вопреки тому, что заявила полиция, ситуация в Масанчи не под контролем, а ухудшается. Прибывшие молодчики подожгли более 10 домов в селе Масанчи, и сейчас началась стрельба — они стреляют по людям, избивают, полиция ничего сделать не может. Люди ждут прибытия силовиков, но пока ситуация разворачивается по самому худшему сценарию», — сообщил Хусей Дауров.

«Где-то более 10 дворов сейчас горят, пожарных машин тоже не видно. Идет массовая драка. Не просто драка, а прибывшие именно из других сел противоборствующие группировки стреляют по местным жителям», — сказал он.

Отмечается, что во время разговора с корреспондентом КазТАГ на него самого тоже было совершено нападение.

На территории Кыргызстана, отметим, ситуация спокойная.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/143014/
просмотров: 859
Версия для печати
Материалы по теме
Фото обмерзшего полицейского в Казахстане обсуждают в соцсетях
В Бишкеке женщина набросилась на врача с угрозами. Медик написала заявление
Казахстан и Кыргызстан будут передавать сведения о гражданах друг друга
Кыргызстанцы продавали почки для трансплантации казахскому врачу. Он задержан
Парламент Казахстана одобрил соглашение с Кыргызстаном по пунктам пропуска
Послом Казахстана в Кыргызстане стал Кайрат Нурпеисов
В Казахстане застрял автобус, ехавший в Москву. Пассажиры требуют компенсации
Серый импорт. В таможне Кыргызстана считают, что проблемы в Казахстане
В Погранслужбе объяснили, почему образовались очереди из грузовиков
Премьер-министр Казахстана посетит с официальным визитом Кыргызстан
Популярные новости
Милиция нашла педофила. Девочка опознала своего насильника Милиция нашла педофила. Девочка опознала своего насильника
В&nbsp;Нарыне сбили насмерть школьницу. Момент аварии засняла камера видеонаблюдения В Нарыне сбили насмерть школьницу. Момент аварии засняла камера видеонаблюдения
Милиция ищет мужчину, укравшего вещи с&nbsp;ленты транспортера в&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; Милиция ищет мужчину, укравшего вещи с ленты транспортера в аэропорту «Манас»
В&nbsp;Бишкеке за&nbsp;посредничество во&nbsp;взяточничестве задержали адвоката В Бишкеке за посредничество во взяточничестве задержали адвоката
Бизнес
UFC 247: Джонс vs&nbsp;Рейес, Шевченко vs&nbsp;Чукагян. На&nbsp;канале UFC TВ&nbsp;только в&nbsp;O!TV UFC 247: Джонс vs Рейес, Шевченко vs Чукагян. На канале UFC TВ только в O!TV
Рекордный показатель! Более 97&nbsp;процентов населения обеспечены 4G&nbsp;LTE от&nbsp;О! Рекордный показатель! Более 97 процентов населения обеспечены 4G LTE от О!
На&nbsp;Джеруе добыто 35&nbsp;тысяч тонн руды, идет пусконаладка На Джеруе добыто 35 тысяч тонн руды, идет пусконаладка
Водитель такси хотел обмануть камеры &laquo;Безопасного города&raquo;. Его поймали Водитель такси хотел обмануть камеры «Безопасного города». Его поймали
7 февраля, пятница
23:54
На Марсе обнаружили пересохшее соленое озеро На Марсе обнаружили пересохшее соленое озеро
23:29
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg
23:28
В казахском селе Масанчи около границы с Кыргызстаном конфликт. Слышны выстрелы
23:02
Опытный охотник с первого раза отстрелил рога оленю, чтобы спасти его
22:31
Еду как хочу. В Бишкеке на перекресток машина выехала необычным способом