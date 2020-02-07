В казахском селе Масанчи около границы с Кыргызстаном конфликт. Слышны выстрелы

В пресс-службе Департамента полиции Жамбылской области Казахстана прокомментировали информацию об инциденте в селе Масанчи Кордайского района, передает Tengrinews.kz.
«В селе Масанчи между жителями произошла групповая драка. Силами полиции конфликт локализован, ситуация находится под контролем», — сообщили в ведомстве.
Следственным управлением Департамента полиции Жамбылской области начато досудебное расследование по статье 293 УК РК «Хулиганство». Устанавливаются зачинщики и участники конфликта.
Департамент полиции Жамбылской области просит граждан доверять только официальной информации и не распространять слухи и фейковые сообщения.
Однако председатель ассоциации дунган Казахстана Хусей Дауров сообщил о том, что в селе Масанчи Кордайского района началась стрельба и ситуация ухудшается, передает корреспондент агентства КазТАГ.
«Вопреки тому, что заявила полиция, ситуация в Масанчи не под контролем, а ухудшается. Прибывшие молодчики подожгли более 10 домов в селе Масанчи, и сейчас началась стрельба — они стреляют по людям, избивают, полиция ничего сделать не может. Люди ждут прибытия силовиков, но пока ситуация разворачивается по самому худшему сценарию», — сообщил Хусей Дауров.
«Где-то более 10 дворов сейчас горят, пожарных машин тоже не видно. Идет массовая драка. Не просто драка, а прибывшие именно из других сел противоборствующие группировки стреляют по местным жителям», — сказал он.
Отмечается, что во время разговора с корреспондентом КазТАГ на него самого тоже было совершено нападение.
На территории Кыргызстана, отметим, ситуация спокойная.