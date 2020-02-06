В Бишкеке начальник штаба Внутренних войск избил подчиненного. Его осудили

Первомайский районный суд Бишкека признал виновным исполняющего обязанности начальника штаба войсковой части № 702 Внутренних войск МВД в превышении власти.

В приговоре указывается, что Э.Т. на основании приказа командующего ВВ был назначен на должность начальника штаба — заместителя командира войсковой части № 702. В ноябре 2019 года он заехал на территорию части. Его встретил помощник оперативного дежурного войсковой части лейтенант А.Б.

«Начальник штаба стал возмущаться неисполнением его требований, ругаться нецензурной бранью. Офицер схватил подчиненного и избил его», — указывается в приговоре.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде лишения права занимать должности командира в войсковых частях Вооруженных сил сроком на четыре года.