Более 230 тысяч рублей забрали у женщины в Петербурге. Задержаны кыргызстанцы

Кыргызстанцы задержаны по подозрению в вооруженном нападении на женщину в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По их данным, 27 декабря 2019 года около 21.00 в полицию поступило сообщение о нападении на девушку, были слышны выстрелы. У нее вырвали сумку. Позднее в полицию поступило заявление от 29-летней пострадавшей. Около подъезда на нее напали неизвестные, при этом стреляли из, предположительно, травматического оружия в воздух.

Отобрав у девушки сумку, нападавшие скрылись на автомобиле, номера потерпевшая успела запомнить.

В сумке находились более 230 тысяч рублей, мобильный телефон и документы.

По данному факту следователем СУ УМВД России по Фрунзенскому району возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ (разбой).

31 января по подозрению в совершении преступления задержаны четверо мужчин в возрасте от 24 до 34 лет. Все они нигде не работают. Двое подозреваемых не имеют регистрации в России.

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливаются другие участники группы.